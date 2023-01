Soledar auf der Kippe

In der seit Wochen umkämpften Donbass-Stadt Soledar ist die Lage für die Ukraine offenbar inzwischen kritisch. Zwar dementierte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch frühere Berichte des Finanziers der Söldnertruppe »Wagner«, Jewgeni Prigoschin, über die angeblich bereits erfolgte Eroberung des Ortes. Doch bestätigte es die Umfassung der Stadt an der Nord- und der Südseite, wodurch auch die Nachschubwege unter Beschuss geraten. Auf ukrainischer Seite war die Informationspolitik widersprüchlich: Der Generalstab forderte, keinen »ungeprüften Erzählungen« zu trauen und auf offizielle Informationen zu warten. Präsidentenberater Olexij Arestowitsch dagegen sagte im ukrainischen Fernsehen, selbst wenn Soledar falle, sei dies...