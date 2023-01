Calu für immer

Einen wunderschönen guten Morgen! Der brasilianische Fußball kommt nicht aus dem Trauern heraus. Zehn Tage nach dem Ableben des erfolgreichsten Fußballers aller Zeiten, Pelé, verstarb am Sonntag eine weitere Legende der Zuckerhütler – Carlos Roberto de Oliveira, besser bekannt unter seinem Alias Roberto Dinamite. Wie Pelé verstarb er an Darmkrebs. Der Zehner, ein virtuoser Rechtsfuß, gefürchteter Freistoßspezialist, war fast seine ganze Karriere bei Vasco da Gama in Rio de Janeiro aktiv und nahm an den Weltmeisterschaften 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien teil. 1978 war er Stammspieler und notierte in fünf Matches drei Treffer. 1982 hatte ihn Telê Santana als Ersatz für Serginho Chulapa in eines der besten WM-Teams aller Zeiten berufen, nachdem Brasiliens Superstar Careca verletzt ausgefallen war – er kam jedoch nicht zum Einsatz.

Ein Sternschnuppengastspiel beim FC Barcelona (1979/80), der ihn als Ersatz seines Torjägers Hans Krankl, engagiert hatt...