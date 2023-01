Rechtes Auge zugedrückt

Schon lange muss sich die Thüringer Justiz den Vorwurf gefallen lassen, Neonazis mit Samthandschuhen anzufassen. An diesem Donnerstag beginnt nun ein Prozess vor dem Landgericht Erfurt, bei dem es um den brutalen Angriff auf eine Gruppe junger Leute am Erfurter Hirschgarten – der Platz vor der Staatskanzlei – im Juli 2020 geht. Es handelt sich um das vierte Verfahren zu dem Vorgang. Bereits im Sommer und Herbst 2022 hatte es Verhandlungen vor dem Jugendschöffen- sowie Amtsgericht gegeben, die mit relativ milden Strafen endeten. Wie die Opferberatungsstelle Ezra in einer Mitteilung vom Montag kritisierte, spielte das rechte Tatmotiv des Überfalls dabei kaum eine Rolle.

Das Motiv für den Angriff ist indes schwer zu übersehen. Nach Recherchen von Antifagruppen sind die Angeklagten in dem nun beginnenden Verfahren – Nico Julian Moritz F., Philippe A., Robert B., Kevin J. und Robin C. – zumindest zum Teil der Szene militanter Neonazis zuzuordnen. Sie müssen si...