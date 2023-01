Aust, Gäbler, Schindler

Schon als Schauspielstudentin an der Babelsberger Filmhoch­schule geriet die aparte Schönheit in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Als Fotomodell und Filmkomparsin verdiente sie sich ein Zubrot und war schon 1961 in der Illustrierten NBI und anderswo als Friederike Fischer zu entdecken. In ihrer ersten Kinohauptrolle in »Alaska­füchse« neben Ivan Malré hieß sie 1964 noch Friederike Sturm. Da hatte sie schon ihr Engagement am Gerhart-Hauptmann-Theater in ihrer Heimatstadt Görlitz angetreten, wo sie den Kollegen Peter Aust heiratete und seither als Friederike Aust bekannt ist. Zurück in Berlin begann 1968 ihre eigentliche Laufbahn vor der Kamera. In den folgenden zwei Jahrzehnten spielte sie in rund 50 Kino- und Fernsehfilmen und sprach in Hörspielen. Partner in ihren bekanntesten Filmen waren u. a. der im vergangenen Jahr verstorbene Josef Abrhám in der deutsch-tschechoslowakischen Produktion »Schüsse in Marienbad«...