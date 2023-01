Wirtschaftskrieg unter Freunden

Die strikten Haushaltsregeln der EU sind als Zwangsjacke konzipiert, die permanenten Kürzungsdruck auf die Mitgliedstaaten ausübt und sie so auf eine neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik festlegt. Im Zeitalter kapitalistischer Dauerkrisen funktioniert das jedoch nicht mehr, und angesichts sich zuspitzender geopolitischer Machtkämpfe erst recht nicht – sogenannte strategische Investitionen sind gefragt. Deshalb geht der jahrelange Streit um die Ausrichtung der EU-Haushaltspolitik nun in die nächste Runde. Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni will Lockerungen bei der Regulierung staatlicher Beihilfen und einen »Souveränitätsfonds« zum Ausgleich wirtschaftlicher Unterschiede zwischen den Ländern durchsetzen.

Die Vorschläge sind nicht ganz neu – ähnlich wie nun Gentiloni hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im vergangenen Dezember argumentiert –, bekommen aber durch die wirtschaftspolitischen Attacken aus den USA eine ne...