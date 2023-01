Erster Halt: Addis Abeba

Es ist das 33. Mal in Folge, dass Außenminister der Volksrepublik China ihren ersten Auslandsbesuch des Jahres Afrika widmen. Auch den seit Ende Dezember amtierenden Topdiplomaten Qin Gang führt der erste Weg nach Äthiopien, Gabun, Angola, Benin und Ägypten – dort soll er am Ende der Woche auch mit Vertretern der Arabischen Liga zusammentreffen. Am Dienstag begann der bisherige Botschafter in den Vereinigten Staaten seinen Besuch in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Sein Vorgänger im Amt, Wang Yi, der von der Kommunistischen Partei in das 24köpfige Politbüro berufen wurde und dort als oberster außenpolitischer Beamter auf den scheidenden Yang Jiechi folgt, hatte im vergangenen Januar Eritrea, Kenia und die Komoren besucht.

Was damals als Zeichen der Unterstützung für die kleine sozialistisch orientierte Republik am Horn von Afrika gelesen werden konnte, setzt Qin nun in Äthiopien fort, das im November ein vielbeachtetes Friedensabkommen schließen k...