Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kundschafterin für Kuba Puertoricanerin Ana Belén Montes ist nach mehr als 20 Jahren aus US-Haft entlassen worden Jürgen Heiser Vor allem in Puerto Rico und Kuba wird seit dem Wochenende begeistert die Freilassung der politischen Gefangenen Ana Belén Montes aus einem texanischen Bundesgefängnis gefeiert. Die frühere Analystin des US-Militärgeheimdienstes DIA war im September 2001 verhaftet und ein Jahr später wegen »Verschwörung zur Spionage für Kuba« zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vor Gericht hatte sie bekannt, das sozialistische Kuba 16 Jahre lang mit als geheim klassifizierten Daten über feindliche Aktivitäten der USA unterstützt zu haben. Sie habe sich ihrer »Überzeugung mehr verpflichtet gefühlt als dem Gesetz«, denn in ihrer Arbeit habe sie erkannt, »dass die Politik unserer Regierung gegenüber Kuba grausam und ungerecht ist«. Am Sonntag (Ortszeit) konnte die 1957 in Nürnberg auf einem US-Militärstützpunkt geborene Puertoricanerin die USA nach mehr als zw...

