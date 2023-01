Lauterbach macht Bayer froh

Wenn die Politik »schnelle« Lösungen verspricht, ist in der Regel viel Geduld gefragt. Entgegen früherer Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kann den akuten Engpässen bei Fieber- und Hustensäften für Kinder wohl frühestens ab Februar begegnet werden. Nach einem Bericht der ARD-»Tagesschau« vom Dienstag hat der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Maßnahmen eingeleitet, wie die Versorgung mit in der laufenden Erkältungssaison elementaren Medikamenten in absehbarer Zeit wieder sicherzustellen ist. Demnach sollen die Festbeträge für bestimmte Fertigarzneimittel mit den Wirkstoffen Ibuprofen und Paracetamol sowie für Antibiotika, die als Zäpfchen oder in flüssiger Anwendungsform vorliegen, für drei Monate ausgesetzt werden.

Damit schaffe man die Voraussetzungen, dass einer weiteren Verschärfung der angespannten Situation kurzfristig entgegengewirkt werden könne, teilte der Spitzenverband am Montag per Pressestat...