Frankfurter Forst vor Vernichtung

Es geht in die heiße Phase: Räumung und Rodung des Fechenheimer Waldes in Frankfurt am Main stehen unmittelbar bevor. Doch Widerstand im Wald und in der Stadt formiert sich seit dem Wochenende. Die Bundesregierung aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP sowie die hessische CDU-Grünen-Landesregierung haben beschlossen, dass Teile des Waldes abgeholzt werden. Die Bundesautobahn 66 soll durch den Riederwald weitergebaut und an die A 661 angeschlossen werden. Der Protest dagegen eint junge und ältere Umweltaktivistinnen und -aktivisten.

Dem »Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn« (AUA) war es gelungen, diesen Autobahnbau jahrzehntelang immer wieder zu verzögern. Trotz matschigem Boden und zeitweisen Regens kamen mehr als 200 Aktive am Sonntag in den Forst. Der Weg führte durch die 2,7 Hektar Wald, die die Autobahn-GmbH des Bundes roden will, vorbei an vorbereiteten Barrikaden von Waldbesetzerinnen und -besetzern, passierte Dutzende Baumhäuser sowie Aufbauten u...