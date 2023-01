»Labour wurde zum Kampfhund des Kapitalismus«

Sie sagen, Sie hätten noch nie so viel Rassismus in einer Institution erlebt wie in der Labour-Partei. Was genau heißt das?

Es gab rassistische Beschimpfungen von Mitarbeitern gegen Mitglieder und Abgeordnete, die die Partei nötigten, Untersuchungen einzuleiten: Die Ergebnisse des Forde-Reports von 2020, der erst eineinhalb Jahre später veröffentlicht und kaum beachtet wurde, offenbarten eine Rassenhierarchie, in der Schwarze und Muslime ganz unten stehen. In einer Dokumentation von Al-Dschasira wurden zahlreiche Fälle von strukturellem Rassismus im Labour-Parteiapparat aufgedeckt. Viele hervorragende schwarze Kandidaten wurden mit lächerlichen Begründungen an der Kandidatur gehindert. Weiße hingegen, die Keir Starmer unterstützen, durften selbst dann kandidieren, wenn sie sich rassistisch geäußert hatten. Antizionistische Juden wurden zur »Umerziehung« geschickt oder aus der Partei ausgeschlossen – so auch Naomi Wimborne-Idrissi, das einzige jüdische Mit...