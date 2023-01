Knapp ein halbes Jahr nach den verheerenden Überschwemmungen in Pakistan tagt eine internationale Geberkonferenz für das Land gestartet. Pakistan benötige von der »internationalen Gemeinschaft« acht Milliarden US-Dollar zum Wiederaufbau, sagte Ministerpräsident Shehbaz Sharif zum Auftakt der Konferenz am Montag in Genf. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 16 Milliarden US-Dollar, erklärte Sharif weiter, die Hälfte wolle man selbst aufbringen. In seiner Rede warb UN-Generalsekretär António Guterres daraufhin um »massive Unterstützung« für das Land. Dieses sei »Opfer des Klimawandels« geworden. »Kein Land verdient es zu ertragen, was Pakistan passiert ist«, sagte Guterres.

Nach heftigen Monsunregen stand dort im Sommer 2022 zeitweise ein Drittel des Staatsgebiets unter Wasser. Zum Vergleich: Das Land ist flächenmäßig mehr als doppelt so groß wie die BRD. Die südlichen Provinzen Sindh und Belutschistan erlebten im August sieben- bis achtmal so viel Regen ...