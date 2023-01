Tödliche Blockade

Unter dem Motto »Blockade ist Krieg« haben sich am Freitag Jemeniten in den Gouvernements Saada, Dhamar und Al-Dschauf an Massenprotesten beteiligt. Diese richteten sich sowohl gegen die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angeführte Kriegskoalition, aber auch gegen Washington, das den seit 2015 andauernden Angriffskrieg gegen den Jemen von der ersten Stunde an unterstützte. Die Demonstranten bezeichneten die völkerrechtswidrige, im Jahr 2016 begonnene Blockade des Landes als Kriegsverbrechen und warnten vor den Folgen ihrer Fortsetzung.

In der Erklärung des »Saada-Marsches« hieß es: »Hunger und Belagerung sind nur einer der Aspekte des ungerechten und kriminellen Krieges gegen das jemenitische Volk.« Die »US-saudische-Aggressionskoalition« habe »die Blockade auch von Lebensmitteln gegen das gesamte jemenitische Volk eingesetzt«. Dies erfülle alle Kriterien des Völkermords. Während der insgesamt sechsmonatigen Waffenruhe habe d...