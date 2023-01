40 Jahre Haft

Am Donnerstag ist der palästinensische Israeli Karim Junis aus einem Gefängnis in der Nähe Tel Avivs entlassen worden. 40 Jahre hatte das Mitglied des ZK der Fatah hinter Gittern verbracht, weil er 1980 als 24jähriger den israelischen Soldaten Avraham Bromberg entführt und getötet hatte. Keine Palästinenserin und kein Palästinenser war länger inhaftiert als Junis. In seiner Heimatstadt Ara im Norden Israels wurde er von Hunderten Menschen jubelnd empfangen.

»Die Geschichte jedes Gefangenen ist die Geschichte eines ganzen Volkes. Ich bin stolz darauf, einer von denen zu sein, die sich für Palästina geopfert haben«, sagte Junis laut der englischen Onlineausgabe der französischen Tageszeitung Le Monde am Donnerstag. »40 Jahre sind vergangen, als ob sie nichts wären, denn wir betrachten dies als eine der Hauptsäulen des Kampfes.«

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas würdigte Junis laut der amtlichen Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstag als »Helden und...