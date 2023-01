Milliarden im Teströhrchen

Das Skandalportfolio des ehemaligen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) ist um ein Kapitel reicher. Wie ein Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung (SZ) am Sonntag und Montag berichtete, konnten Labore über die Pandemiezeit viel zu hohe Preise für PCR-Nachweise erzielen. Das Bundesgesundheitsministerium hatte demnach zugunsten von Ärzte- und Laborverbänden früh auf eine schnelle Einigung bei der Preisfindung gedrängt, woraufhin die Krankenkassen den Laboren zwischenzeitlich 59 Euro – nahezu der dreifache Preis – für die Auswertung der PCR-Tests bezahlten. Um eine Kostenprüfung hatten sich laut Bericht weder die Krankenkassen noch Spahns Ministerium jemals bemüht, was satte Gewinne für die Labore bedeutete. »Bei den PCR-Tests ist eine Milliardensumme verschwendet worden«, so ein Fazit in der SZ am Montag. Bund und Krankenkassen haben in den vergangenen Jahren mehr als sechs Milliarden Euro für PCR-Tests bezahlt.

