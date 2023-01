Boom bei Öl und Gas

Das selbstauferlegte Energieembargo in Westeuropa wird zum gefundenen Fressen für US-Investoren. Europäische Ölgesellschaften sind im Vergleich zu denen aus den USA billig zu haben und ziehen deshalb Kapital aus den Vereinigten Staaten an.

Die Aktien der europäischen Energieriesen werden zu weniger als der Hälfte des Wertes ihrer US-Konkurrenten gehandelt. Während die Kurse der Energiemultis weltweit im vergangenen Jahr zugelegt haben, da die hohen Öl- und Erdgaspreise die Gewinne in die Höhe trieben, ist die Entwicklung in den einzelnen Regionen jedoch unterschiedlich. Der S&P-500-Energieindex in den USA hat 2022 mit 53 Prozent um mehr als das Doppelte des 18prozentigen Anstiegs des europäischen Pendants Stoxx-600-Energieindex zugelegt. Der US-Konzern Exxon Mobil meldete im dritten Quartal dieses Jahres Rekordgewinne von fast 20 Milliarden US-Dollar (etwa 19 Milliarden Euro) und trieb seine Marktkapitalisierung auf mehr als 400 Milliarden US-Dollar. ...