Luftbrücke gefordert

Noch immer befinden sich rund 120.000 Menschen in der international nicht anerkannten Republik Arzach (Berg-Karabach) am Rande einer humanitären Krise. Seit dem 12. Dezember ist der sogenannte Latschin-Korridor von aserbaidschanischer Seite blockiert – die einzige Verbindung zwischen der Exklave und dem armenischen Kernland. Vorgebliche Umweltaktivisten halten die Straße besetzt und prangern »Ökoterrorismus« in Arzach an, der durch den »illegalen« Betrieb der örtlichen Minen verursacht werde.

Aus der Hauptstadt Stepanakert hieß es am Donnerstag, dass begrenzte Mengen bestimmter Produkte aus staatlichen Reserven an die Bevölker...