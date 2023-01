Tasten nach Alternativen

Der greise Deng Xiaoping hatte 1986 einen Ratschlag für SED-Generalsekretär Erich Honecker: »Ich bin dafür, dass die Dinge der Vergangenheit weggefegt werden sollten, man sollte in die Zukunft schauen.« Der Historiker Siegfried Prokop ist auf eine scheinbar nebensächliche, aber vielleicht aufschlussreiche Bemerkung Honeckers am Rande einer Veranstaltung für MfS-Angehörige im Februar 1989 gestoßen: »Ja, es wäre besser gewesen, wir hätten uns auf China orientiert.« Prokop fragt sich im aktuellen Heft der Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (BzG), ob diesbezügliche Weichenstellungen in der DDR zumindest angedacht worden waren, und wurde fündig. Er grub das Protokoll der Unterredung mit Deng aus und resümiert die widersprüchlichen Beziehungen der deutschen Genossen mit Beijing.

Nach dem Bruch Moskaus mit Beijing, den die DDR mittragen musste, gehörte die SED zu den Parteien des sowjetischen Blocks, die nach Maos Tod frühzeitig versuchten, die alten B...