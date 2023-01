Karma, du Loser!

Falls Sie sich, werter Leser, verehrte Leserin, schon immer mal gefragt habe, was Leute, die sich Gesellschafts- oder gar Geisteswissenschaftler nennen, den ganzen Tag lang so tun – und welcher gesunde Mensch täte das nicht –, dann kriegen Sie hier die Antwort: Sie schreiben Anträge. Sie schreiben Anträge auf Finanzierung von Dienstreisen, von Workshops, sie beantragen, ihre Arbeit machen zu dürfen, sie beantragen, Anträge stellen zu dürfen (kein Witz!, ist ja auch nicht witzig), sie stellen Anträge bei Universitäts-, Seminar-, Fachbereichs-, Fakultäts- und Institutsverwaltungen, und sie warten auf Antwort, die weißgott nicht immer positiv ausfällt. All das machen jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber nur nebenher; in der Hauptsache schreiben sie nämlich Anträge an die DFG, denn von irgend etwas muss man ja leben.

Offenbar ist außerhalb des Wissenschaftsbetriebs praktisch niemandem klar, was diesen Betrieb so lustig am Rotieren hält. Jüngst v...