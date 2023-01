Nachdem in den beiden vorherigen Jahren aufgrund der pandemischen Lage im spanischen Staat ausschließlich dezentrale Aktionen stattfinden konnten, mobilisierten die Gefangenenhilfsorganisationen Sare und Etxerat am Sonnabend erstmals wieder zu einer großen Manifestation in der baskischen Provinzhauptstadt Bilbao. Unter dem Motto »Etxerat bidea gertu« (Auf dem Heimweg, jW) demonstrierten mehrere zehntausend Menschen für eine Rückkehr der Gefangenen in ihre Heimat und ein Ende der gesetzlichen Ausnahmeregelungen.

Laut der Zeitung Gara nahmen rund 67.000 Menschen an der Demonstration teil. Damit konnten die Organisatoren an die Mobilisierungen vor der Pandemie anknüpfen. In einem langen Zug verlief der Protest durch die Innenstadt Bilbaos. Begleitet wurde die Demonstration von einem überdimensionierten, 30 mal 15 Meter großen Transparent mit dem neuen Logo der Organisationen. Das neue Logo wurde erst in der vergangenen Woche von den Organisatoren im Beisein ...