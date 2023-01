Tod aus der Luft

Die Zermürbungstaktik Ankaras, führende Kräfte der kurdischen Bewegung und der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien durch gezielte Drohnenanschläge zu ermorden, geht auch in diesem Jahr weiter.

Die beiden aus der Türkei stammenden Kommunisten Zeki Gürbüz (Kampfname Ahmet Sores; Parteiname Tolhildan Agiri) und sein Neffe Özgür Namoglu (Kampfname Fırat Neval; Parteiname Ozan Kutlar) sind am vergangenen Dienstag bei einer Operation des türkischen Geheimdienstes MIT ums Leben gekommen. Das teilte die Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei (MLKP) am Freitag in einer Erklärung mit. Beide befanden sich im Dienst...