Zum Inhalt dieser Ausgabe | Erst »blauer«, dann »grüner« Wasserstoff Bundeswirtschaftsminister Habeck beschließt Energiepartnerschaft mit Norwegen. Bau neuer Pipeline und Investitionen in Milliardenhöhe geplant Bernd Müller Robert Habeck ist aus Norwegen nicht mit leeren Händen zurückgekehrt. Der Bundeswirtschaftsminister weilte bis Freitag abend für ein paar Tage in dem skandinavischen Land und hatte eine Mission: mit der Lieferung von »grünem« Wasserstoff die »Energieversorgung der Zukunft« zu sichern. Dazu traf er Politiker und Unternehmer und hielt eine Rede auf einer Wirtschaftskonferenz. Das Ergebnis: eine gemeinsame Erklärung beider Regierungen. Bis zum Jahr 2030 soll die Infrastruktur für einen großangelegten Import von Wasserstoff nach Deutschland entstehen; geplant ist eine große Pipeline. Zuerst soll mit ihr »blauer« Wasserstoff nach Deutschland geliefert werden, der aus Erdgas gewonnen wird und bei dessen Produktion Kohlendioxid anfällt. Zu einem späteren Zeitpunkt, so die Absicht, soll »grüner« Wasserstoff nach Deutschland geleitet werden, der durch Elektrolyse von W...

Artikel-Länge: 3309 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen