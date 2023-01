Nach dem Weihnachtsmann die Großspende

Es ist inzwischen eine Art Tradition: In den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester laufen bei den großen Parteien die Großspenden im Stundentakt ein. 2022 wurde in den letzten Tagen des Jahres von vermögenden Gönnern fast noch einmal so viel gespendet wie in den knapp zwölf vollen Monaten zuvor, nämlich in Summe 600.000 Euro. Weil es ein Jahr ohne Bundestagswahl war, fielen die Spenden allerdings nichts so üppig aus wie 2021. Mit den nach Weihnachten verbuchten Zuwendungen erhielten CDU, CSU, SPD, Grüne und FDP zusammen rund 1,36 Millionen Euro – nach stolzen 12,5 Millionen Euro im Jahr davor. Das zeigt die Aufstellung der Parteispenden von über 50.000 Euro, die regelmäßig nach dem Jahreswechsel von der Bundestagsverwaltung veröffentlicht wird.

Überflügelten im Vorjahr noch FDP und Grüne etwas überraschend die sonst großzügig dotierte CDU, lag diese im abgelaufenen Jahr wieder vorn. Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen steckten der Union insgesamt ...