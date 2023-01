Ausplünderung und Unterdrückung

Das Tempo der gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten fünf Jahren ist geradezu übernatürlich, wenn man mit dem alten Maß misst, dem Maß der europäischen Philister vom Schlage der Helden der II. und der zweieinhalbten Internationale, dieser zivilisierten Philister, die gewöhnt sind, es für »natürlich« zu halten, dass Hunderte Millionen Menschen (über eine Milliarde, um genau zu sein) in den Kolonien, in den halbabhängigen und in den ganz armen Ländern dulden, dass man mit ihnen wie mit den Indern oder mit den Chinesen verfährt, dass sie unerhörte Ausbeutung und direkte Ausplünderung, Hunger und Gewalt und Hohn dulden, alles deshalb, damit die »Zivilisierten« »frei«, »demokratisch« und »parlamentarisch« die Frage entscheiden können, ob die Beute friedlich geteilt werden soll, um die imperialistische Beute aufzuteilen – gestern zwischen Deutschland und England, morgen zwischen Japan und Amerika (bei einer so oder anders gearteten Beteiligung Frankreich...