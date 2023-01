Gegründet 1947 Sa. / So., 7. / 8. Januar 2023, Nr. 6

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Spur der Steine Der Umgang mit den neuen Mitteln: Im Roman von Erik Neutsch (1964) werden die Widersprüche des Aufbaus des Sozialismus und der modernen Produktion verhandelt. Widerspiegelung der Zeit des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung. DDR 1966. MDR, Sa., 14.00 Uhr Montenegro – Der Eselretter 60 Grautiere versorgt Darko Saveljic auf seiner Farm, 17 Kilometer von Montenegros Hauptstadt Podgorica entfernt. Oftmals haben die Esel ein hartes Leben als Lastentiere hinter sich, Saveljic nimmt sie bei sich auf. Obwohl der Esel Teil der Kultur des Balkans ist, wird er in der Landwirtschaft mehr und mehr von Maschinen ersetzt. BRD/Frankreich 2022. Arte, Sa., 19.40 Uhr Unser Verein »Ha, ho, he! Hertha BSC!« ...

