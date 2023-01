Gegründet 1947 Sa. / So., 7. / 8. Januar 2023, Nr. 6

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Papst fährt zur Hölle Pierre Deason-Tomory Samstag, 31. Dezember Ex-Papst Benedikt der Soundsovielte ist gestorben, ausgerechnet heute. Die Kirche überlegt, Silvester umzubenennen in Ratzinger. Bundespräsident Steinmeier lobt beim Kondolieren Ratzingers »menschliche Bescheidenheit«. Warum? Als langjähriger Chef der Inquisition hatte sich Ratzinger beschieden, auf peinliche Befragungen zu verzichten. Bei der Verfolgung von Knabenschändern im Priesterrock. Weitere berührende Kondolenzen kommen von den vier Evangephilistern, als da sind Lothar Matthäus, Markus Söder, Luke Skywalker und Johannes B. Kerner. Sonntag, 1. Januar Silvesterbilanz: Hunderte von Häusern brannten, Rettungskräfte wurden mit Böllern beworfen, andere Feiernde sowieso; Kindergesichter von panischen Hunden zerbissen, Gliedmaßen weggesprengt. Montag, 2. Januar »Das waren alles Ausländer!« Hat CDU-Vize Jens Spahn festgelegt, nachdem ihm die Bild zwei Fotos aus Berlin-Neukölln gezeigt hat. Wir müssen uns eingestehen, dass die Integrat...

