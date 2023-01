Schwarzer November für Industrie

Teure Energie, knappe Rohstoffe, fragile Lieferketten: Trotz gezielt verteilter froher Botschaften der Regierung stehen die Zeichen für die BRD-Wirtschaft weiter auf Krise. Insofern ist die Nachricht von einem stark zurückgegangenen Auftragseingang in der deutschen Industrie nicht überraschend. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Freitag brach das Volumen der Aufträge im November im Monatsvergleich um 5,3 Prozent ein. Wenn dpa am Freitag schrieb, dass »Ökonomen« sich vom Ausmaß des Rückschlags »überrascht« zeigten, passt das ziemlich gut in das Bild der Lage. Die Fachleute hatten demnach im Schnitt einen leichten Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

Im Jahresvergleich fiel der Auftragseingang im November sogar um glatte elf Prozent. Das Bundeswirtschaftsministerium räumte immerhin ein, dass es sich hierbei um »einen Abwärtstrend« handele, der sich wieder verstärkt fortgesetzt habe. »Die Auftragsdaten zeigen aber, dass die Industrie einen schwierig...