Erpressung unter Freunden

Was nützen einem Freunde, wenn sie einen in der Not alleinlassen? Marokkos Regierung ist unglücklich über ihren Verbündeten Israel, wie die US-Nachrichtenseite Axios am Mittwoch meldete. Demnach will Rabat erst dann eine Botschaft in Tel Aviv eröffnen, wenn Israel anerkennt, dass die Westsahara marokkanisches Territorium ist. Das haben israelische Regierungsvertreter bei Besuchen in Rabat zwar längst getan. Allerdings wurden die entsprechenden Erklärungen vom Außenministerium sogleich widerrufen.

