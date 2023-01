Zoff um Kohlestopp im Osten

In Nordrhein-Westfalen wird der Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen. Ginge es nach den Vorstellungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) soll auch im Lausitzer und im Mitteldeutschen Revier schon 2030 Schluss sein. Kommunalpolitiker in der Region reagierten auf den Vorstoß mit deutlicher Kritik und in Sachsen löste er einen Krach in der Landesregierung aus.

Sollte der Ausstieg auf das Jahr 2030 vorgezogen werden, müsse das im Konsens vereinbart werden, sagte Habeck kürzlich gegenüber dpa. Er versprach, dass ein vorzeitiges Aus für die Kohleverstromung nicht von oben verordnet werde, sondern es müsse »in einer breiten Allianz als guter Plan empfunden werden«. Konsens heißt für ihn aber nicht, »dass alle mitmachen«, sondern, »dass es politisch gewollt und getragen wird«.

Kommunalpolitiker bezeichneten Habecks Aussagen als Debatte zur Unzeit, auch Sachsens Ministerpräsident, Michael Kretschmer (CDU), hatte gegenüber Bild am...