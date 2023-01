Teures LNG

Aida hat auf Diesel umgestellt. Die Reederei lässt ihre Flüssigerdgasschiffe »Aida Cosma« und »Aida Nova« seit ein paar Wochen nicht mehr mit Flüssigerdgas (LNG) fahren, sondern betreibt sie mit Marinegasöl (MGO) – einem Dieseltreibstoff. Zu hoch sei der Preis für LNG, wie das Hamburger Abendblatt am Donnerstag einen Sprecher der Kreuzfahrtreederei zitierte. In den vergangenen Monaten habe sich der Preis für LNG etwa verfünffacht. Kurz zuvor hatte auch die norwegische Reederei Fjord Line angekündigt, zwei LNG-Schiffe aus dem Dienst zu nehmen und für den Dieselbetrieb umzurüsten. LNG gilt in der Schiffahrt als schadstoffärmer als Diesel. Die Abkehr von dem Treibstoff in der Branche ist nur ein Aspekt des starken Preisanstiegs von Flüssigerdgas im internationalen Handel.

Weit wichtiger ist: Das Gas, das Deutschland in den vergangenen Monaten eingekauft hat, fehlt in anderen Teilen der Welt. Das berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf Daten des Marktf...