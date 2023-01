Mehr Macht für rechtes Parlament

Kontroverser könnten die Bewertungen gar nicht sein: Für die extrem rechtslastige Sechsparteienkoalition, die seit dem 29. Dezember in Israel regiert, dient die von ihr geplante sogenannte Justizreform der »Steigerung des öffentlichen Vertrauens in das Rechtssystem« und »stärkt Israel als jüdischen und demokratischen Staat«. So drückte es der neue Finanzminister Bezalel Smotrich, Chef der Partei »Religiöser Zionismus«, am Mittwoch aus. Für Jair Lapid von der liberalen Jesch Atid hingegen, der bis zum Regierungswechsel als geschäftsführender Premierminister amtiert hatte, stellt das Vorhaben »keine Rechtsreform, sondern eine Bedrohung« dar. Die Regierungsparteien »drohen, die gesamte verfassungsmäßige Struktur des Staates Israel zu zerstören«. Lapid versprach den Unterstützern der vorigen Regierung, deren Rücktritt am 30. Juni Neuwahlen erforderlich gemacht hatte: »An dem Tag, an dem wir an die Macht zurückkehren, werden alle Veränderungen annulliert.«

