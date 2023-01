Alte Kolonialmacht unerwünscht

Frankreich ist dabei, seinen politischen Einfluss als alte Kolonialmacht in Afrika völlig zu verlieren. Nach der Zentralafrikanischen Republik und Mali wendet sich nun auch die Republik Burkina Faso von der politischen Führung in Paris ab. Wie französische und afrikanische Medien zu Beginn der Woche meldeten, verlangte die aktuelle Regierung in Ouagadougou Ende Dezember in einer Note an das französische Außenministerium den Austausch seines derzeitigen Botschafters Luc Hallade. Das Land mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern wird von einer Militärjunta unter Leitung des Hauptmanns Ibrahim Traoré beherrscht. Traoré hatte am 30. September seinen Vorgänger, den Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba, abgesetzt, der sich ...