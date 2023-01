Streit um Grundwasser

In der Lausitz streiten sich Umweltschützer erneut mit dem Tagebaubetreiber LEAG um das Grundwasser. Die Organisation Grüne Liga wirft dem Konzern vor, im Tagebau Jänschwalde ohne Erlaubnis Grundwasser abzupumpen. Die Genehmigung sei am 31. Dezember 2022 abgelaufen, so der Vorwurf. LEAG wies die Anschuldigung nach Angaben von dpa zurück.

»Seit 1996 wussten alle Beteiligten, wann die Erlaubnis ausläuft, aber eine Entscheidung über die Zeit danach liegt bis heute nicht vor«, erklärte René Schuster von der Grünen Liga in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Kohlekonzern habe das Verfahren mit verspäteter und unvollständiger Antragstellung verzögert und werde »von der Bergbehörde nicht am Schaffen weiterer Tatsachen gehindert«, so Schuster weiter.

Der Konzern betonte dagegen, das eigene Vorgehen sei rechtens. Man habe beim ...