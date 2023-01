Im Geiste Sarrazins

Berlins früherer Finanzsenator und Buchautor Thilo Sarrazin dürfte sich ebenso irritiert wie erfreut die Augen reiben. Erscheinen doch Positionen, für die er noch aus der SPD geworfen wurde, dort inzwischen salonfähig zu sein. »Wir haben in deutschen Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unseren Staat verachten, Gewalttaten begehen und mit Bildungs- und Integrationsprogrammen kaum erreicht werden«, behauptete so die sozialdemokratische Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegenüber Zeitungen der Funke-Gruppe vom Mittwoch. Hintergrund sind Auseinandersetzungen zwischen Feierenden und Einsatzkräften in der Silvesternacht im Berliner Bezirk Neukölln, bei denen es zu Angriffen auf Polizei und Feuerwehr gekommen war. »Wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten klar die Grenzen aufzeigen: mit harter Hand und klarer Sprache«, forderte die Ministerin nicht ohne den floskelhaften Zusatz »aber ...