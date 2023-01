Die Schlafwandler

Noch bevor die Titelsequenz von »Passagiere der Nacht« beginnt, markiert eine Einblendung das Datum 10. Mai 1981. Der Tag, an dem François Mitterrand erstmals zum Präsidenten Frankreichs gewählt wurde, weshalb in teilweise dokumentarischen Impressionen ausgelassen feiernde Menschen auf abendlichen Pariser Straßen zu sehen sind. Unter diesen Passanten befinden sich die Hauptfiguren des Films, Élisabeth (Charlotte Gainsbourg) und ihre beiden Kinder, Matthias (Quito ­Rayon-Richter) und Judith (Megan Northam), sind auf dem Nachhauseweg zu einer Wohnung, die unlängst frisch bezogen wurde, wie herumstehende Kartons ahnen lassen. Talulah (Noée Abita) kommt indes gerade neu in der Hauptstadt an, wie ihr Rucksack und ihr faszinierter Blick auf den Linienplan der Métro deutlich machen.

Allerdings sagen die vier in den Anfangsminuten kein Wort und tun auch nichts, was für die Handlung relevant wäre. Die beginnt erst mit einer weiteren Einblendung, die einen Zeitspru...