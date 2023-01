Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wahlversprechen gebrochen Georgia Meloni gibt ITA Airways zum Abschuss frei. Lufthansa darf einsteigen Gerhard Feldbauer Mit einem am Wochenende erlassenen Dekret gab Ministerpräsidentin Georgia Meloni die im Staatsbesitz befindliche Fluglinie ITA Airways nun doch zum Abschuss frei. Als ihr Vorgänger Mario Draghi 2021 entschied, die Airline zu privatisieren und der Lufthansa zusammen mit ihrem Partner, der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC), zur Übernahme zu überlassen, hatte die Führerin der Brüder Italiens (FdI) noch erklärt, sie werde als Ministerpräsidentin einen Verkauf ablehnen. Auch der US-Fonds Certares gehörte damals zusammen mit Air France-KLM und Delta Airlines zu den Interessierten, Meloni nahm die Exklusivitätsvereinbarung mit Certares zurück und öffnete die Übernahmeverhandlungen. Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti zeigte sich dem Angebot von Air France-KLM gegenüber offen skeptisch. Eine Kapitalbeteiligung von Air France-KLM könnte derzeit nur maximal zehn Prozent betragen, da dem französisch-niederländischen Konzern durch EU-Vorgaben wegen st...

