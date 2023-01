Sackgasse des Tages: Ratzinger-Straße

Josef Ratzinger ist noch nicht ganz kalt, da erhitzt ein katholischer CDU-Politiker die Gemüter: Man möge doch eine Straße oder einen Platz in Berlin nach dem verstorbenen Papst Benedikt XVI. benennen, äußerte der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte am Mittwoch gegenüber dem Portal »The Pioneer« seinen frommsten Wunsch. Den mit 95 Jahren am Silverstertag aus dem Leben gerissenen »Ratze« – wie ihn Fans des hochheiligen Kirchenspektakels ehrerbietig nannten – »sollten wir entsprechend seiner Bedeutung würdigen«, predigt Hirte. Außerdem: »Wir können auch ein bisschen stolz auf ihn sei...