Ungewisse Kriegsaussichten

Nach dem blutigen ukrainischen Angriff auf eine russische Truppenunterkunft in Makejewka bei Donezk haben die Kämpfe offenbar an Intensität nachgelassen. Meldungen ukrainischer und polnischer Medien vom Mittwoch, dass der Ukraine im Gebiet Cherson ein ähnlicher Angriff auf eine russische Truppenunterkunft gelungen sei, wurden auch vom offiziellen Kiew nicht bestätigt. Dafür nimmt die öffentliche und halböffentliche Kritik an der russischen Militärführung zu. Der Militärblogger Igor Strelkow nannte den Sprecher des Verteidigungsministeriums, General Igor Konaschenkow, in seinem Blog »Strelkowii« einen Märchenerzähler, der über Erfolge berichte, die es nicht gegeben habe. Auf der Trauerfeier für die Gefallenen am Dienstag in Samara sagte die Witwe eines der Getöteten an die Adresse Wladimir Putins, sie liebe Russland so sehr, dass sie etliche Personen aus seiner Umgebung hasse.

Das Staatsoberhaupt hatte seine Neujahrsansprache genutzt, um die Bevölkerung au...