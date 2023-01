Selbstgemachte Krise

US-Behörden haben am Montag den Dry-Tortugas-Nationalpark, der eine Gruppe unbewohnter Inseln in den Florida Keys umfasst, geschlossen, nachdem dort am Wochenende innerhalb von zwei Tagen rund 300 Migranten gelandet waren. Die Verwaltung begründete die Maßnahme per Twitter damit, dass für die Versorgung der Personen, deren Herkunft zunächst nicht erwähnt wurde, »Ressourcen und Platz benötigt werden«. Auf der Internetseite des etwa auf halber Distanz zwischen den Küsten Kubas und Floridas liegenden Naturschutzgebietes wurde später gemeldet, dass die Migranten aus Kuba stammen. Sie sollen in den nächsten Tagen unter Aufsicht des US-Heimatschutzministeriums nach Key West verbracht werden.

Das staatliche US-Propagandaportal Martí Noticias warnte daraufhin am Dienstag vor einer »Krise auf den Florida Keys«. Der für die südlichen Keys zuständige Polizeichef von Monroe County, Rick Ramsay, warf der Regierung in Washington vor, keinen »Fahrplan zur Bewältigung ei...