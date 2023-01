Wasserstoff in Blau und Grün

Die Bundesregierung will den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft beschleunigen. Ein Entwurf für die Fortschreibung der Nationalen Strategie in dieser Sache wurde von der Industrie grundsätzlich begrüßt, in wesentlichen Teilen aber auch kritisiert. Das Ministerium setze mit dem Vorschlag »viele richtige Prioritäten«, sagte Timm Kehler, Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, am Mittwoch gegenüber dpa. Wenig begeistert zeigte sich Kehler von der Idee, eine »Wasserstoffnetzgesellschaft« mit staatlicher Beteiligung zu gründen. Das werde kaum zu einer Beschleunigung führen. »Hier sind die etablierten privatwirtschaftlichen Akteure sicher deutlich effizienter und schlagkräftiger aufgestellt, das heutige Erdgasnetz zügig in ein Wasserstoffnetz zu wandeln«, betonte der Verbandschef.

Die noch zu gründende Gesellschaft soll mittelfristig Wasserstoffleitungen und ungenutzte Erdgasleitungen erwerben und für den weiteren Ausbau sorgen. Ihr soll laut Entwurf bei der K...