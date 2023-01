Rechtsfreie Autobahn

Nach Auskunft von Michèle Winkler vom Komitee für Grundrechte und Demokratie ist es »das mit Abstand autoritärste Versammlungsgesetz, das wir gegenwärtig haben in Deutschland«. Dessen Bestimmungen gelten in Nordrhein-Westfalen seit einem Jahr, nun wollen es seine Gegner mit einer Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof kippen. Am Mittwoch haben die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und das Bündnis »Versammlungsgesetz NRW stoppen« ihren Antrag auf Überprüfung des Regelwerks gemeinsam beim höchsten Gericht des Landes mit Sitz in Münster eingereicht. Im Zentrum der Kritik stehen neue Straftatbestände, erweiterte Überwachungsbefugnisse der Behörden sowie ein bundesweit einzigartiges Totalverbot von Versammlungen auf Autobahnen.

Das durch die inzwischen abgewählte Landesregierung aus CDU und FDP erlassene Gesetz war gegen den erhebli...