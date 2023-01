Citgo vor stürmischen Zeiten

An die Stelle der venezolanischen »Übergangsregierung« tritt ein fünfköpfiger »Rat für Verwaltung und Vermögensschutz«. Ab diesem Donnerstag übernimmt letzterer formell die Kontrolle über im Ausland beschlagnahmte Vermögenswerte des venezolanischen Staates. Besonderer Bedeutung kommt dabei Citgo zu. Die Tochtergesellschaft des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns PDVSA in den Vereinigten Staaten war vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2019 beschlagnahmt und an den selbsternannten »Interimsstaatschef« Venezuelas, Juan Guaidó, übergeben worden. Citgo ist rund acht Milliarden US-Dollar schwer und machte 2022 das erste Mal nach mehreren Jahren der Verlustgeschäfte wieder einen Gewinn von schätzungsweise rund 2,5 Milliarden US-Dollar.

Am Freitag meldete die Nachrichtenagentur Reuters, die Folgen der Auflösung der venezolanischen »Übergangsregierung« für Citgo seien...