»Polizei und RWE gehen zusammen vor«

Bereits am Montag gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei in Lützerath. Die ist dort aktiv, um den Braunkohleabbau durch RWE zu ermöglichen. Wie war die Lage am Dienstag vor Ort?

Wie bereits am Montag sind viele Polizeieinsatzkräfte, Bauarbeiter und Sicherheitsleute von RWE hier, um Parkmöglichkeiten und eine Infrastruktur für die Räumung des Ortes vorzubereiten. Dennoch gibt es unter allen beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten hier eine gute, solidarische Stimmung. Alle sind entschlossen, Lützerath zu verteidigen; mit starkem, friedvollem Protest die Zerstörung des Ortes zu verhindern. Unsere drei Forderungen: Die Räumung muss unterbleiben, die Kohle im Boden bleiben, die Klimagerechtigkeit gehört in den Vordergrund. Wir alle hier setzen uns für Klimaschutz, die Energiewende und ein anderes Gesellschaftssystem ein. Weil die Polizei und RWE rigoros vorgehen, gibt es immer wieder einzelne konfrontative Situationen. Wir appellieren an die Ministerin ...