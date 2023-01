Ohne Abschluss keine Chance

In der Diskussion um den Arbeitskräftemangel und das Anwerben von Fachkräften bleibt ein Aspekt bislang weitgehend unterbelichtet: die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Wie das Statistische Bundesamt Ende November mitteilte, ging der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter seit 2014 zurück. Abgeschwächt wurde diese Entwicklung jedoch durch die Zuwanderung. So sei der Anstieg um 2.882.000 Menschen seit Ende 2014 bis Mitte letzten Jahres vor allem auf die Fluchtmigration aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sowie – seit letztem Jahr – auch aus der Ukraine zurückzuführen.

Die Erwerbsbeteiligung dieser Gruppe von Geflüchteten ist jedoch sehr gering. Die Erwerbstätigenquote bei Syrerinnen und Syrern liegt bei 35 Prozent, bei Menschen mit afghanischer Staatsangehörigkeit bei 45 Prozent. Davon unterscheidet sich die Erwerbstätigenquote der Ukrainerinnen und Ukrainer, die bereits 2021 in Deutschland lebten, mit einer Quote von 64 Prozent deutl...