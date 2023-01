»Sie können von einem Land in ein anderes ziehen«

Durch Ihre Veröffentlichungen sind Sie zur Zielscheibe in Medien und Politik der Türkei geworden. Wie ist es, Drohungen von Talkshowmoderatoren und auch anonym am Telefon zu erhalten?

Sie haben meine Wohnanschrift und Fotos von der Überwachung, die sie bei mir durchgeführt haben, veröffentlicht. Es gibt eine türkische Diaspora in ganz Europa, man weiß also nie, was passieren könnte. Das überrascht mich jedoch nicht, denn wie Sie wissen, haben sie dasselbe bereits mit meinem Kollegen von »Nordic Monitor«, Abdullah Bozkurt, getan, der jetzt unter besonderen Schutzmaßnahmen steht.

Ja, ich habe ihn vor zwei Jahren interviewt, nachdem er im Stadtteil Tensta nördlich von Stockholm von drei Männern niedergeschlagen worden war …

Nach dem Angriff wurde er unter diese außergewöhnlichen Maßnahmen des schwedischen Geheimdienstes gestellt. Ich möchte sie nicht haben, weil ich meiner Familie nicht all die Probleme bereiten möchte, die diese Bedingungen der Anonymität v...