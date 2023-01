Zum Inhalt dieser Ausgabe | Den Krieg verstehen Marx, Engels und Lenin lesen Carl von Clausewitz’ »Vom Kriege« Kai Köhler Wie können, wie sollen sich Linke mit Fragen von Militär und Krieg befassen? Die erste, einfachste und verständliche Reaktion ist Abwehr. Wenn Gewalt eingesetzt wird und Tote daliegen, ist etwas schiefgelaufen. Unmittelbar einsichtig ist eine linke Friedenswissenschaft, die sich zwei Fragen widmet: Wie verhindert man, dass es zu diesem Leid kommt? Und, falls dies gescheitert ist: Wie löst man den Konflikt? Kurzfristig hin zu einem Waffenstillstand oder besser noch einem Friedensschluss; längerfristig zu einem Miteinander der einstigen Feinde, das mehr ist als ein grimmiges Abwarten der günstigen Gelegenheit, den notgedrungen akzeptierten Kompromiss zugunsten der eigenen Seite zu verschieben. Antworten auf diese Fragen sind wichtig, doch genügen sie nicht. Sozialistische Staaten mussten und müssen sich verteidigen – dass sie eine Militärwissenschaft benötigen, ist nachvollziehbar. Doch wie steht es um Linke in imperialistischen Ländern, die ihre Truppen nu...

Artikel-Länge: 23094 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen