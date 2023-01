7 Tage … Hebamme

In Großbritannien streiken sie schon: Die Arbeit von Hebammen wird auch hierzulande miserabel vergütet, der Leistungsdruck ist immens, Erholung eine Rarität. Corona schubste tatsächlich eine neue Babywelle an. Auch in Diez an der Lahn sorgt das für eine Mehrbelastung des Pflegepersonals, insbesondere der Hebammen. D 2022.

SWR, 18.15 Uhr

Urban Art: Wem gehört die Stadt?

Zwischen Protest und Vandalismus: Es mag Zeiten gegeben haben, da war das Schlaueste, was man an bundesdeutschen Hausfassaden zu lesen bekam, ein Spruch wie: »Alles easy, Gregor Gysi?« Nun, easy ist nichts, mit Gysi erst recht nicht. Aber auch damals hat man die schönen ...