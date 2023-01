Inspektion der Kolonialgesellschaft

Ein Jahr ist zu Ende gegangen, das – rund um den 60. Jahrestag der Beendigung des Algerienkriegs – zahlreiche Publikationen und Ereignisse zu diesem ebenso blutigen wie politisch folgenreichen Kolonialkrieg respektive Befreiungskampf hervorbrachte.

Politisch ging der Unabhängigkeitskrieg Algeriens am 5. Juli 1962 mit dem Erreichen der staatlichen Souveränität zu Ende; diese war formal auf den Jahrestag der Landung französischer Invasionstruppen in der Bucht von Algier am 5. Juli 1830 gelegt worden. Die eigentliche Entscheidung zur Entkolonisierung war jedoch etwas früher gefallen und wurde mit der Unterzeichnung der Vereinbarungen von Evian am Genfer See zwischen der französischen Regierung und der Nationalen Befreiungsfront (dem FLN) am 18. März 1962 besiegelt. Mit Beginn des folgenden Tages trat daraufhin ein Waffenstillstand in Kraft. Der Bürgermeister der Stadt Evian wurde deswegen noch während der laufenden Verhandlungen von französischen Rechtsterro...