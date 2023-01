Streitpunkt China

Anders als geplant wird die Bundesregierung ihre erste »Nationale Sicherheitsstrategie« voraussichtlich nicht vor der sogenannten Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) Mitte Februar vorlegen. Die Arbeit an dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Papier sei ins Stocken geraten, weil das Bundeskanzleramt und das Bundesfinanzministerium einen Entwurf des Auswärtigen Amtes (AA) ablehnen. Das berichteten Spiegel und Welt in den vergangenen Tagen. Wegen der Differenzen sei das Papier nicht wie geplant vor Weihnachten in die Ressortabstimmung gegeben worden.

Zu den strittigen Punkten gehört demnach die Frage, wie künftig mit China umzugehen sei. Passagen des Auswärtigen Amtes zu diesem Thema fallen dem Kanzleramt zu scharf im Ton aus. Streit hatte es bereits im Oktober 2022 gegeben, als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) – eine ausgewiesene Scharfmacherin gegenüber der Volksrepublik – sich an einer Beteiligung des chinesischen Staatskonz...