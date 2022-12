Nicht cheaten: Wir werden simuliert

Das hat vor drei, vier Jahren für ein mulmiges Schmunzeln gesorgt: US-Physiker meinen, einiges in unserer Welt weise darauf hin, dass wir eigentlich nur Teil einer Art kosmischer Computersimulation sind. Der Gedanke mag dem einen tröstlich, der anderen als der blanke Horror erscheinen; in jedem Falle ist er überdenkenswert. War es nicht z. B. immer schon schwer einzusehen, dass ein Atom bei genauerem Hinsehen im wesentlichen aus Zwischenräumen, dass also fast alles aus fast nichts besteht?...