Diktatur des Zwecks

Während Schulfächer, die der Wirtschaft nützlich sind, keinem Rechtfertigungszwang unterliegen, hat das Theaterspiel im staatlichen Bildungsauftrag einen schwierigen Stand. Ein massenkompatibles Krippenspiel ist an vielen Schulen das Maximum. Darüber hinaus gibt es meist nur anlassbezogene Stücke, die mit pädagogischer Botschaft völlig überfrachtet sind – häufig zu hoch aufgeladenen wie Themen Mobbing oder Stärkung der Klassengemeinschaft.

Die 187. Ausgabe des Schulhefts (2022), eines Periodikums, das immer wieder sinnvolle Einwände gegen die herrschende Pädagogik macht, setzt sich für mehr Theater an Schulen ein. Doch auch die Autoren machen dabei den Grundfehler, den Spaß am Theater einem pädagogischen Telos zu opfern. Das Spiel wird zum Mittel zum Zweck degradiert. So bescheinigen die Autoren dem Theaterspiel der Kinder eine Förderung von »Persönlichkeitsbildung, Kommunikationsfähigkeiten und ...